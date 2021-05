Feiern mit Zisch und Dampf : 150 Jahre Bergbahnen in Europa

Statt eines beschwerlichen Aufstiegs, träumt ein Mechaniker in der Schweiz von einer bequemen Zugfahrt - nur: wie 1000 Höhenmeter überwinden? Er erfindet eine Zahnradbahn. Zum Jubiläum der ersten Bergbahn Europas kommt nun ein Juwel auf die Schiene.

Vitznau | Queen Victoria lässt sich 1868 noch in einer Sänfte auf den höchsten Rigi-Gipfel am Vierwaldstättersee tragen. Ihre beiden Schweizer Träger erhalten für die Mühen sechs Goldstücke, wie das Rigi-Kulm-Hotel in seinen Annalen festhält. Drei Jahre später sind solche schweißtreibenden Einsätze nicht mehr nötig. Eine Dampflok zieht nun Personenwagen den ...

