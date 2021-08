Pferderennen : Achtung, fertig, los: 10.000 bei Duhner Wattrennen

Großveranstaltungen gibt es coronabedingt derzeit kaum. Das Duhner Wattrennen in Cuxhaven soll trotz Corona-Einschränkungen aber stattfinden. Bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher werden am Strand und auf dem Deich erwartet.

Cuxhaven | Im vergangenen Jahr musste es wegender Corona-Einschränkungen abgesagt werden, in diesem Jahr aber solles zustande kommen: das Duhner Wattrennen in Cuxhaven. Zu demtraditionellen Pferderennen im Wattenmeer werden am Sonntag (29.August) bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zutritthaben nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Sie kön...

