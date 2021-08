Kultur am Meer : Adria: Neues Fellini-Museum öffnet in Rimini

Wie wäre es mit etwas Kultur an einem Ort, an dem viele Urlauber sonst vor allem am Strand liegen? In Rimini an der italienischen Adria öffnet im August ein neues hochklassiges Museum.

Rimini | Im Badeort Rimini an der Adria wird ein neues Museum zu Ehren des italienischen Filmemachers Federico Fellini (1920-1993) aufmachen. Das Museum soll am 19. August feierlich eröffnet werden, informiert die Tourismusregion Emilia Romagna. Es befindet sich an gleich drei Standorten in der Altstadt: Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor und Piazza Malatesta...

