Sommerausstellung : Bad Schwartau: Weihnachtsklassiker Zwergenwald nun im Sommer

Die Corona-Pandemie bringt anscheinend den Lauf der Jahreszeiten durcheinander. Auch der traditionelle Zwergenwald in Bad Schwartau wurde im Dezember 2020 abgebrochen. Nun wird er nachgeholt - unter dem Titel „Sommerhäuser der Zwerge“.

Bad Schwartau | Eigentlich ist der Bad Schwartauer Zwergenwald untrennbar mit der Vorweihnachtszeit verbunden. Jetzt sind die putzigen Wichtel-Behausungen erstmals im Sommer zu sehen. Am Donnerstag werden in der Kurstadt nahe Lübeck die „Sommerhäuser der Zwerge“ eröffnet. „Nach vielen Monaten mit Homeoffice und Einschränkungen wollen auch die Zwerge wieder an die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.