Mit dem Zug unterwegs : Bahn erwartet stärkste Tage im Weihnachtsverkehr

Im Zugverkehr rollt die Weihnachtsreisewelle an. Die Deutsche Bahn verstärkt ihr Angebot mit Sonderzügen.

Berlin | Die Deutsche Bahn rechnet an diesem Donnerstag und am Montag nach den Feiertagen mit besonders vielen Reisenden. Nach Angaben eines Sprechers liegen die Buchungszahlen höher als im vergangenen Jahr, jedoch immer noch 35 bis 40 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. Auf stark nachgefragten Verbindungen setzt die Bahn seit Mittwoch bis zum 2. Januar So...

