„Schlimmer als Corona“ : Brände treffen türkischen Tourismus hart

Die Bilder der Brände in Mittelmeerländern gehen um die Welt. Mitten in der Urlaubssaison ist das Gift für die ohnehin angeschlagene Branche in der Türkei, klagen Menschen vor Ort. Die Regierung verbreitet derweil Optimismus.

Marmaris | Die Rezeptionistin eines Hotels im westtürkischen Marmaris steht mit verschränkten Armen in der Lobby und blickt in den schwarz verkohlten Wald gegenüber. In der bei Touristen beliebten Region Marmaris haben die Brände große Waldstücke in Schwarz-Weiß-Landschaften verwandelt. „Das ist schlimmer als Corona. Die ganze schöne Natur ist weg“, sagt sie....

