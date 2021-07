Reisen in Deutschland : Corona-Regeln: Was Urlauber in Norddeutschland beachten müssen

Der Sommerurlaub rückt in greifbare Nähe, doch die Inzidenzwerte in Deutschland steigen. Hier gibt es eine Übersicht, welche Corona-Regeln für den Urlaub in Norddeutschland wichtig sind.

Schwerin | Die Urlaubspläne sind auch in diesem Jahr von Inzidenzwerten abhängig. Diese Corona-Regeln müssen Urlauber in Norddeutschland beachten. Übernachtungen sind bei einer Inzidenz unter 100 grundsätzlich in ganz Niedersachsen möglich. Urlauber müssen nur bei der Anreise einen negativen Corona-Test nachweisen, wenn die Inzidenz unter zehn liegt. Bei eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.