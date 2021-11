Schleifen und Wachsen : Die Skiausrüstung pistenfit machen

In diesem Winter stehen die Chancen auf Skiurlaub gut - anders als in der vergangenen Saison. Manch einer holt jetzt nach längerer Pause die Ausrüstung aus dem Keller - so macht man sie fit für die Piste.

München | Was im Grunde vor jeder Saison gilt, ergibt in diesem Jahr wegen der Corona-Pause noch einmal mehr Sinn: Bevor die Skier angeschnallt werden, gehören sie gründlich gecheckt. Andreas König, Sicherheitsexperte beim Deutschen Skiverband (DSV), kennt die heiklen Punkte: „Müssen vielleicht die Kanten geschliffen oder der Belag gewachst werden? Manche Le...

