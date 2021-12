Frauenrechts-Statue : „Fearless Girl“ darf vorerst auf Wall Street bleiben

Seit 2017 soll sie in New York an die Frauenrechte erinnern: die Statue „Fearless Girl“. Das furchtlose Mädchen ist zu einen beliebten Foto-Motiv geworden. Ob sie bleiben darf, muss eine Kommission Anfang 2022 final klären.

BOWLING GREEN | Die Statue „Fearless Girl“ darf vorerst auf der New Yorker Wall Street bleiben. Die vor kurzem abgelaufene Genehmigung für das Kunstwerk werde um drei Jahre verlängert, entschied die städtische Denkmalschutz-Kommission laut US-Medienberichten vom Mittwoch einstimmig. Eine Design-Kommission muss allerdings Anfang 2022 noch zustimmen. Das rund 1,20 M...

