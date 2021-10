Stauprognose : Ferienende und Feiertage: Füllen sich die Autobahnen?

Am Wochenende kann die ein oder andere Fernstraße voller werden. Das gilt für einige Routen in Süddeutschland und einige in Richtung Norden. Dazu kommt ein regionaler Feiertag am 1. November.

Berlin/München | Vielerorts weitgehend freie Straßen und wenig Staus - so blickt der ADAC aufs kommende Wochenende (29. bis 31. Oktober). Allerdings kann es vor allem auf den Autobahnen in Süddeutschland und einigen Rückreiserouten etwas voller werden, teilt der Auto Club Europa (ACE) mit. Eine Ursache ist ein regional feiertagsbedingtes Mehraufkommen. In Baden-Wü...

