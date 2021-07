Wassersport : Hessen statt Hawaii: „Lahnwelle“ soll Surfszene anlocken

Die Lahn ist ein Paradies für Kanufahrer. Surfer tauchen hier mangels Brandung nicht auf. Bislang. Denn eine Initiative hofft: Wo ein Wille, da ist auch eine Welle.

Gießen | Wassersportler aus Gießen wollen einen Hauch Hawaii nach Hessen bringen. Sie träumen vom Wellenreiten, nicht vor Waikiki, sondern auf der Lahn. In dem Fluss ließe sich doch dank Physik und Ingenieurskunst eine künstliche perfekte Welle anlegen, so die Idee. „Wir würden gerne, sagen wir mal, von 8 bis 88 Jahren allen das Surfen ermöglichen“, sagt In...

