Geimpft oder genesen : In Österreich gilt nun 2G

Österreich erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Im Alpenland steht die Inzidenz in manchen Regionen über 900. Daher gilt nun eine umfassende 2G-Regel.

Wien | In Österreich dürfen Menschen ohne Impfschutz nicht mehr in Restaurants essen gehen, Sportveranstaltungen besuchen oder Skilifte benutzen. Am Montag (8. November) trat für viele Freizeitaktivitäten die sogenannte 2G-Regel in Kraft, nur mehr Geimpfte und von Covid-19 Genesene haben daher Zutritt. Bislang haben mehr als ein Viertel der Menschen in Ös...

