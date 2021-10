Nervenkitzel in Manhatten : Kletter-Fans kraxeln bald auf New Yorks Wolkenkratzer

Kletterer, die in New York City zu Besuch sind, können bald ein besonderes Abenteuer bezwingen: Die Außenwand eines Hochhauses mitten in der Stadt.

New York | Wer schon immer mal außen an einem Wolkenkratzer hochklettern wollte, der kann das in New York bald machen. Ab dem 9. November könnten Besucher ab 13 Jahren am Hochhaus „30 Hudson Yards“ - mit Seilen, Helmen und weiterer Schutzausrüstung gesichert - über Stufen einen kleinen Teil der Außenwand auf rund 390 Meter erklimmen, teilten die Betreiber mit...

