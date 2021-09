Verzögerung : Kreuzfahrt: Viertes Cunard-Schiff kommt wohl erst 2024

Die Corona-Pandemie hat Kreuzfahrten weltweit empfindlich ausgebremst. Viele geplante Schiffe verspäten sich. Auch Fans der britischen Traditionsreederei Cunard müssen sich gedulden.

Hamburg | Das nächste Kreuzfahrtschiff von Cunard wird deutlich später fertig als vorgesehen. Der Neubau werde definitiv nicht 2022 in Dienst gestellt werden, sondern voraussichtlich erst 2024, teilte die britische Reederei auf Anfrage mit. Mit dem Bau beauftragt ist die Fincantieri-Werft in Neapel in Italien. Das Schiff wird der erste Neubau von Cunard seit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.