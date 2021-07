Neues aus der Reisewelt : Kreuzfahrt für Geimpfte und ein Besuch im Wein-Museum

. Mehr und mehr Kreuzfahrtschiffe fahren nur noch für Geimpfte. Am Frankfurter Flughafen gibt es eine neue Attraktion. Und die Stadt Porto wartet ebenfalls mit einer neuen Sehenswürdigkeit auf.

Neues Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Einblicke hinter die Kulissen des Fliegens bietet ein neues Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen. Am 2. August öffnet in Terminal 1 (Halle C) eine multimediale Erlebniswelt mit knapp 30 Exponaten, wie Betreiber Fraport mitteilt. Einige der Stationen laden zum Mitmachen ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.