Big Apple : New Yorks hipper Hafen mit dreckiger Vergangenheit

Vom Farmland zur Industrie-Kloake zur Williamsburg-Alternative: Greenpoint ist eine New Yorker Nachbarschaft, die noch nicht völlig überlaufen ist. Doch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

New York | Hinter einer Outdoor-Bar an der Nassau Avenue flackert ein Feuer, das einem Haufen Mitzwanziger das IPA-Bier auch an einem kühlen Abend ermöglicht. Um die Ecke liegt der Vintage-Laden „Beacon's Closet“, in dem Menschen mit gut sitzenden Sonnenbrillen im Haar nach neuen, alten Klamotten suchen. Und die Straße runter öffnet der Transmitter-Park den Blic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.