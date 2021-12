Reise zum Ärmelkanal : Normandie: Die schönsten Muscheln der Welt

Jakobsmuscheln und Austern sind Delikatessen, die in Frankreich vor allem in der Normandie vorkommen. Eine kulinarische Reise an die Küste des Ärmelkanals.

Port-en-Bessin | Zu Hunderten türmen sie sich auf, in Form und Farbe alle ähnlich. Und auch in ihrer Größe von mindestens elf Zentimetern. In Port-en-Bessin-Huppain liegen die Jakobsmuscheln in der Fischauktionshalle ab Oktober auf jedem Verkaufstisch aus. Der pittoreske Ort an der Ärmelkanal-Küste ist einer der wichtigsten Häfen für den Fang der Großen Pilgermusch...

