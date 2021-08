Chon Buri : Pattaya: Geplanter Tourismus-Neustart muss warten

Der thailändische Badeort Pattaya gilt als beliebtes Fernreiseziel. Eigentlich sollten dort ab dem 1. September wieder Touristen die Strände füllen. Doch die angespannte Corona-Lage macht die Pläne zur Wiedereröffnung zunichte.

Pattaya | Der berühmte thailändische Badeort Pattaya muss seinen für den 1. September geplanten Neustart für den Tourismus voraussichtlich weiter verschieben. Grund seien die weiterhin sehr hohen Corona-Infektionszahlen in der Provinz Chon Buri am Golf von Thailand, in der Pattaya liegt. Vorgesehen war zudem, 70 Prozent der Bevölkerung der Region bis Ende Au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.