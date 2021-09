Urlaub für Naturfreunde : Seebären und balzende Strauße: Kapstadts wilde Seite

Die Halbinsel am Kap der Guten Hoffnung ist ein Paradies für Wassersportler und Naturfreunde. Ein Ortsbesuch bei gebeutelten Pinguinen, knutschenden Seebären und diebischen Pavianen.

Kapstadt | Flach wie ein Spiegel liegt die False Bay an diesem Wintermorgen vor Kapstadts südlichstem Vorort Simon's Town. „Nicht der allerschlechteste Tag für einen Ausflug aufs Meer“, sagt Derek. Seit 20 Jahren bietet er Kajaktouren in der Bucht an. Seine Gäste steigen in die kleinen Boote, um Tiere zu beobachten, die manch einer in Afrika vielleicht gar nicht...

