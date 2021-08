Was geht und was nicht? : So ist die Corona-Lage in den europäischen Urlaubsländern

In Teilen Deutschlands fühlt es sich schon nach Herbst an - da lockt der Urlaub in der Sonne. Doch welche Regeln gelten in welchem europäischen Land? Und was erwartet einen bei der Rückkehr?

Berlin | Noch sind die Sommerferien in etlichen Bundesländern in vollem Gange - ein paar Wochen für den Sommerurlaub bleiben also noch. Doch die Corona-Pandemie macht es Reisenden nicht überall leicht. Der Umgang mit dem Virus in Europa ist höchst verschieden. Einige Länder lockern, anderer verschärfen die Regeln, mancherorts gelten Vorteile für Geimpfte. E...

