Nachfrage steigt : Tuifly verlängert Sommerflugplan und weitet Kapazitäten aus

Auch wenn das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht ist, so wird doch seit diesem Sommer wieder mehr gereist. Offenbar stimmt Tuifly diese Entwicklung positiv. Die Fluggesellschaft will nun ihre Kapazitäten ausbauen.

Hannover | Tuifly will nach der durchwachsenen Hauptsaison 2021 mit wechselnden Corona-Hochrisikogebieten den Sommerflugplan verlängern und im Herbst die verfügbare Kapazität an Maschinen erweitern. So soll es bei der Konzern-Airline ab Oktober bis in den November hinein zusätzliche Verbindungen etwa in Richtung Balearen, Griechenland oder Madeira geben. Dies kü...

