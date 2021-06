Ticketverkauf startet : US-Firma ermöglicht Ballonfahrt an den Rand des Weltalls

Das US-Startup Space Perspective will kommerzielle Raumballons beinahe bis ins Weltall hinauffahren. Bald ist es so weit – die Tickets für das atemberaubende Luxusunterfangen sind ab sofort erhältlich.

Florida | Schon bald könnte eine Kurzreise ins Weltall auch ohne schwindelerregenden Raketenstart möglich sein – Reservierungen für eine "radikal sanfte Reise ins All" in einer Ballonkapsel können jetzt getätigt werden, wie die Anbieter am Mittwoch mitteilten. Nachdem ersten erfolgreichen Testflug kündigte das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Space Perspec...

