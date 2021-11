Analysen zeigen : USA-Roadtrips gehen gerade besonders ins Geld

Von den Metropolen, Nationalparks und Küsten der USA konnten Reiselustige wegen Corona anderthalb Jahre lang nur träumen. Nun darf wieder gereist werden - wenn man die nötigen Dollars hat.

Berlin | Vollständig Geimpfte dürfen vom 8. November an wieder als Touristen in die USA einreisen. Allerdings hat die Corona-Pandemie auch auf der anderen Seite des Atlantiks mehr oder weniger deutliche Spuren im Preisgefüge hinterlassen. Das hat eine Angebotsanalyse der Portale „Billiger-Mietwagen.de“, „CamperDays“ und „Holidu“ ergeben. Demnach gehen in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.