Stauprognose : Überlastete Autobahnen: Wo es am Wochenende eng wird

Einige Bundesländer starten noch in die Sommerferien, in einigen endet die schulfreie Zeit. Das spült viele Reisende auf die Fernstraßen. Wo ist am Wochenende besonders viel Geduld nötig?

Berlin/München | Hochbetrieb, stockender Verkehr und Stillstand: Wer am kommenden Wochenende (23. bis 25. Juli) mit dem Auto auf die Fernstraße will, muss sich auf solche Störungen einstellen, informieren ADAC und Auto Club Europa (ACE). In einigen Bundesländern beginnen die langen Schulferien erst jetzt, in anderen hat bereits die letzte Ferienwoche begonnen. Da ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.