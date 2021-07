Lebensgefahr : Was Bergwanderer bei einem Gewitter tun sollten

Der Himmel wird dunkler, Blitze grellen auf: Wer im Gebirge von einem Unwetter überrascht wird, dem droht Lebensgefahr. Was Bergwanderer in diesem Fall tun sollten - und was auf keinen Fall.

München | Aus kleinen Schönwetterwolken werden schnell größere Quellwolken und Wolkentürme, und der Wind bläst plötzlich kräftig: In den Bergen ist es spätestens jetzt an der Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Gewitter aufzieht, warnt der Deutsche Alpenverein (DAV). Die Sekunden zwischen Blitz und Donner ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.