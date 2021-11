Vorsicht : Zika-Virus breitet sich weiter in den Tropen aus

Über Corona ist es vielleicht in Vergessenheit geraten, doch auch das Zika-Virus grassiert noch immer. Für eine bestimmte Gruppen von Reisenden hat das große Auswirkungen - hier ist Vorsicht angesagt.

Düsseldorf | Das Zika-Virus breitet sich in tropischen Gebieten weltweit weiter aus. Darauf macht das Centrum für Reisemedizin (CRM) aufmerksam. Schwangere und Reisende mit Kinderwunsch sollten sich daher genau über ihr Ziel informieren. Zika ist in tropischen Gebieten heimisch. Das Virus wird von Mücken übertragen und kommt hauptsächlich in Afrika, Asien und S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.