Auf dem Weg in den Süden : Zugvogeltage locken im Oktober ans Wattenmeer

Ob Pfuhlschnepfen, Alpenstrandläufer oder andere Watvögel - sie alle treffen sich im Wattenmeer, um sich dort für den Weiterflug in ihre Winterquartiere im Süden zu stärken. Ein Spektakel, das jedes Jahr viele Besucher anzieht.

Oldenburg | Es deutet sich in diesen Tagen schon hör- und sichtbar am Himmel an: Die Zugvögel machen sich auf den Weg in wärmere Gefilde. Auf ihrem oft Tausende Kilometer langen Weg in die Winterquartiere machen Millionen von ihnen in den kommenden Wochen wieder Rast an der niedersächsischen Küste. Das Wattenmeer wird dann zur Drehscheibe des ostatlantischen V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.