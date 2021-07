Ferien im Alltag : Aktivguides für den Feierabend: Dolce Vita in Berlin

Wer nicht in den Urlaub fährt, bringt Urlaubsgefühle in die Arbeitswoche: Mit Aktivguides begibt man sich bei Feierabend auf eine Reise. Und das, ohne in den Flieger zu steigen.

Ostfildern | Unter den bunten Regenschirmen amWalter-Benjamin-Platz in Charlottenburg könne man „ein kleinesStückchen Italien zum Feierabend“ genießen, heißt es im Berlin-Bandder neuen Reiseführerreihe „52 kleine & große Feierabend-Eskapadenfür jedes Wetter“. Im ersten Schwung sind vier Titel erschienen:neben Berlin auch Frankfurt, Hamburg und München. Die Büch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.