Schneehöhen : Auf Skier ins neue Jahr: Pistenverhältnisse bleiben gut

erstellt am 28.Dez.2017 | 16:41 Uhr

Das Winterwetter in den deutschen Skigebieten hält an und beschert den Skifahrern gute Pistenverhältnisse. In den bayerischen Alpen können Wintersportler oberhalb von 700 Metern auf Pulverschnee abfahren, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.

Im Skigebiet Sudelfeld liegt dort ein Meter Schnee auf den Hängen, auf der Zugspitze sind es mehr als zwei Meter. Auch in den Mittelgebirgen ist Skifahren möglich. In Winterberg im Sauerland liegen 30 Zentimeter, auf dem Feldberg im Schwarzwald laut VDS sogar 138. Im Harz sind es in den Höhenlagen etwa 40 Zentimeter.

Von sehr guten Wintersportbedingungen berichtet der VDS auch in Österreich. Auch die Situation der Langlaufloipen sei zufriedenstellend. In der Schweiz sei seit vor Weihnachten zwar kein weiterer Schnee hinzugekommen. Durch die Präparierung der Pisten seien aber zahlreiche Anlagen geöffnet. Ähnlich ist die Situation in den französischen Alpen. Auch in Südtirol seien die Verhältnisse gut.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Garmisch-Partenkirchen 45/125/27 Zugspitze -/230/- Sudelfeld 30/100/48 Reit im Winkl 42/160/84 Fellhorn-Kanzelwand 30/120/58 Nebelhornbahn Oberstdorf 40/120/58 Feldberg/Schwarzwald 55/138/95 Skiliftkarussell Winterberg 30/30/- Wurmberg/Harz 5/40/- Fichtelberg/Erzgebirge 60/60/31

Schneehöhen in Österreich:

Turracher Höhe 85/100/13 Ramsau/Dachstein - Ski amade 40/50/150 Kitzsteinhorn Kaprun 50/305/46 Saalbach Hinterglemm Leogang 50/140/23 Kirchdorf/Kitzbüheler Alpen 35/50/118 Planai - Schladming 60/120/- Stubaier Gletscher/Stubaital 40/250/2 Ischgl 40/100/34,8 Mayrhofen - Zillertal 5/145/- Tux - Finkenberg 10/185/14 Obergurgl - Hochgurgl 90/191/11 Sölden 66/190/- Kaunertaler Gletscher 270/287/26,5 Stuben am Arlberg 125/155/- Silvretta Montafon 50/155/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden 24/102/19 Zermatt 10/110/6 Flims Laas 50/240/61 Davos Klosters 34/116/72 4 Vallées 50/115/5

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 30/90/10 Ortler Skiarena 25/135/- Kronplatz 25/50/42

Schneehöhen in Frankreich:

Méribel 65/153/61 Les 2 Alpes 50/110/122 Val Thorens 115/210/0