Neue Funktion : Bahn-Test: App statt Zugbegleiter kontrolliert das Ticket

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

«Die Fahrkarten bitte» - diese Worte bekommen Bahnreisende auf jeder Fahrt zu hören. Eine neue Funktion der DB-Navigator-App, die derzeit von der Deutschen Bahn getestet wird, könnte das Vorzeigen des Tickets künftig aber überflüssig machen.

Und das geht so: Der Fahrgast wählt in der App auf seinem Smartphone oder Tablet das Ticket aus, sobald er im Zug Platz genommen hat. Unter dem Reiter «Reiseplan» wählt er dann den « Komfort Check-in ». Damit bestätigt er die Gültigkeit der Fahrkarte und seinen Sitzplatz. Die App übernimmt die Kontrolle des Tickets, wie die Deutsche Bahn erklärt. Der Zugbegleiter bekommt die Information auf seinem Terminal angezeigt und weiß, dass er den Fahrgast nicht mehr überprüfen muss. Die Entwertung des Tickets durch den Mitarbeiter entfällt. Wer ein Online-Ticket hat, muss dieses allerdings erst in die App laden.

Die Bahn testet die neue Funktion nach eigenen Angaben derzeit auf den ICE-Strecken 915 Dortmund-Stuttgart und 912 Stuttgart-Essen. Die Ausweitung des Service soll nach Bahn-Angaben nach und nach erfolgen. Voraussetzung ist, dass der Fahrgast tatsächlich auf einem von ihm reservierten Sitzplatz im vorher ausgewählten Zug unterwegs ist.

Informationen der Bahn zum Komfort Check-in

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 14:56 Uhr