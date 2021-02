Milliarden-Investition : Bahnhöfe in Deutschland sollen attraktiver werden

Gerade kleine Bahnhöfe laden oft nicht gerade zum Verweilen ein. Das soll sich ändern. Reisende sollen sich künftig wohl fühlen und gut informiert werden.

Berlin | Der Bund will zahlreiche Bahnhöfe in Deutschland in den kommenden Jahren attraktiver machen. „Die Fahrgäste wünschen sich moderne, saubere und barrierefreie Bahnhöfe“, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag (25. Februar) in Berlin. ...

