Schafsaugen gefällig? : Berliner Ausstellung feiert ekliges Essen

Mit gegrilltem Meerschweinchen oder Schafsaugen in Tomatensaft lockt die Ausstellung „Disgusting Food“. Mitten in Berlin lassen sich Gerichte anschauen und riechen, die auch Ekel auslösen können.

Berlin | Rosenkohl, Blutwurst oder Leberkäse - das weckt bei manchen Menschen Kindheitserinnerungen an nicht leer gegessene Teller. All das kann noch getoppt werden, von den vermeintlich ekligsten Gerichten der Welt. Die Ausstellung „Disgusting Food Museum“ in Berlin präsentiert etwa einen Smoothie aus einem Frosch, ein Schnitzel aus dem Euter einer Kuh ode...

