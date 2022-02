Urteil : Bund haftet bei überlanger Wartezeit am Flughafen

Die empfohlene Zeiteinplanung an Flughäfen ist nicht nur von Passagieren einzuhalten, sondern auch von der Bundespolizei. Verpassen Passagiere ihren Flug aufgrund einer unzureichend organisierten Passagier-Kontrolle, wird eine Entschädigung fällig.

Bei überlangen Wartezeiten an Flughafen- Sicherheitskontrollen haben Passagiere unter Umständen Anspruch auf Schadenersatz durch die Bundesrepublik. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach zwei Klägerinnen in einem veröffentlichten Urteil Entschädigungen für zusätzliche Tickets und Übernachtungen zu, nachdem sie ihren Fernflug am Frankfurter Flughafen v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.