Nach zwei Pandemie-Absagen : Coachella-Festival nun im April 2022

Tausende Rock- und Hip-Hop-Fans treffen sich jährlich im karlinfornischen Indio beim Coachella-Festival. Wenn nicht gerade Pandemie herrscht. Schon zwei Mal musste das Event abgesagt werden. Doch 2022 soll es endlich wieder so weit sein.

Los Angeles | Wegen der Corona-Pandemie wurde das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien schon zwei Mal abgesagt - nun soll das Megakonzert an zwei Wochenenden im April 2022 stattfinden. Die Veranstalter gaben den neuen Termin nun bekannt. Der Kartenvorverkauf soll an diesem Freitag (4. Juni) beginnen. Welche Künstler und Gruppen auftreten werden, wurde noc...

