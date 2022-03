„Trekking-Awards 2022“ verliehen : Das sind die beliebtesten Wanderwege Deutschlands

Zu den beliebtesten Wanderwegen- und Regionen gehören unter anderem Wanderwege in Norddeutschland. Hier die Gewinner des „Trekking-Award 2022“.

Pünktlich zum Frühlingsbeginn steigen in Deutschland die Temperaturen und die warmen Sonnenstrahlen locken vermehrt die Menschen in ihrer Freizeit an die frische Luft. Passend dazu hat die Fachzeitschrift „Trekking-Magazin“ jetzt die beliebtesten Wanderwege in Deutschland gekürt. Neben den besten Wanderwegen in Deutschland wurde auch über die besten un...

