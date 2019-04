Gärten am Lago Maggiore : Die Blüten der Baroness

In den üppigen Gärten am Schweizer Teil des Lago Maggiore kommen schon frühzeitig Frühlingsgefühle auf.

von Martin Wein

27. April 2019, 16:00 Uhr

Ascona | San Pancrazio huldigt dem Frühling. Wenn im übrigen Mitteleuropa noch Krokusse und Osterglocken die Vorherrschaft in Parks und Gärten verteidigen, reifen auf dem winzigen Inselchen im Lago Maggiore schon die Zitrusfrüchte. Mit 14 Grad Durchschnittstemperatur ist der Gneisfelsen im See unweit von Ascona der wärmste Ort der ganzen Schweiz. Dass die Insel heute als botanischer Garten mit 1700 Pflanzenarten zu einer Weltreise durch die Subtropen einlädt, verdankt sie mehreren Zufällen.

Dazu gehört, dass die russische Adelige Antoinette Bayer, ihrerseits womöglich das Ergebnis eines Seitensprungs von Zar Alexander II., bei ihrem ziemlichen Verschleiß von Männern 1850 in dritter Ehe eine Liaison mit dem britischen Offizier Richard Flemming eingeht. Der erbt nicht nur den Titel des Barons von Saint Léger und einen Haufen Geld. Er liebt auch Pflanzen. Und während Antoinette viele Männer von Giovanni Segantini über James Joyce, Rainer Maria Rilke bis zu Harry Graf Kessler wie die Fliegen auf der frisch erworbenen Insel empfängt, lässt der Gatte einen subtropischen Park pflanzen.

Antoinette verzockt ihr Geld

Schließlich aber sucht er doch das Weite und Antoinette verzockt ihr Geld in wilden Spekulationsgeschäften. So muss sie die Insel schließlich verkaufen und stirbt verarmt in einem Altersheim. Der Käufer des Gartens aber hat nur einen Sohn in Chile. So landet der Fels 1949 im Besitz des Kantons Tessin und öffnet im Jahr darauf als Botanischer Garten für jedermann. Und wer sich von der Pracht gar nicht fortreißen kann: Auf der noch kleineren Schwesterinsel Isola Piccola gibt es seither sogar ein Hotel.

Für alle anderen Frühlingsfans gibt es noch viel mehr zu erkunden. Ganz in der Nähe verlocken schließlich weitere Parks und Gärten zu einem farbenfrohen Frühlingsspaziergang oder zu ausgedehnten Wanderungen. Eine Standseilbahn führt von Lugano auf den Gipfel des Monte San Salvatore. Von hier steigt man auf einem naturbelassenen Stufenweg hinab zum Parco San Grato, wo auf hügeligem Gelände mit grandiosem Blick im April und Mai mehr Azaleen und Rhododendren blühen als sonst irgendwo im Tessin. Nebenbei kann man noch das verschlafene Carona mit seinen engen Gassen besuchen und dann weiter bis Morcote am Seeufer wandern.

1200 Teesträucher

Oberhalb von Ascona empfängt auf dem Gelände der ehemaligen Künstlerkolonie am Monte Veritá südasiatisches Flair die Spaziergänger. Hier pflegen Corinne und Tobias Denzler etwa 1200 Teesträucher in einer winzigen Plantage. Als Entwicklungshelfer in Laos sind die Eheleute auf den Geschmack des Tees gekommen. Ihre Jahresernte von zwei Kilogramm ist so mager, dass Corinne zur Teeprobe auf importierte Sorten zurückgreifen muss. Schließlich gehört das Anwesen zwei Teehändlern aus Bern, die die Blätter von camelia sinensis noch selbst in den Anbaugebieten Südostasiens einkaufen. Im Zen-Garten mit seinem Kreisen im Sand und dem Pavillon kommt praktisch jeder zur Ruhe. Wer allerdings blühende Kamelien sehen möchte, der besucht besser den städtischen Kamelienpark in Locarno. Dort blühen von März bis Mai 950 verschiedene Sorten.

Falls der Frühling im mit 2300 Sonnenstunden jährlich verwöhnten Tessin irgendwo ein festes Zuhause hat, dann ist es allerdings mit Sicherheit der Garten von Reto Eisenhut bei San Nazarro auf der gegenüberliegenden Westseite des Sees. „Wir haben hier zwar einen Monat im Winter gar keine Sonne“, sagt der gelernte Gärtner, „aber dafür im Sommer viel mehr warmes Abendlicht als drüben in Locarno“. Sein Vater Otto ließ vor 50 Jahren einen Seecontainer mit eingefrorenen Kamelien, Azaleen und Rhododendren aus Kalifornien verschiffen. Doch vor allem pflanzte er Magnolien. Weiß, rot, gelb oder violett und zart wie ein Fingerhut oder groß wie ein Fußball öffnen sich deren Blüten von April bis Mitte Juni an den Bäumen und Sträuchern. 600 Sorten haben Eisenhuts angepflanzt – die größte Sammlung der Welt, gepflegt ohne Kunstdünger und Insektizide.

Ein Stück Tessin zum mitnehmen

Daneben entsteht gerade eine ansehnliche Sammlung von Zitrusfrüchten. Wenn der Kanton ihn ließe, würde Eisenhut gerne auch noch eine Sammlung von Seerosen anlegen.

Dann könnten seine 40 000 Gäste im Jahr auch im Sommer noch Blühpflanzen bewundern. Bis es soweit ist, kann der etwas neidische Hobbygärtner aus dem Norden nach dem entspannten Streifzug über verwunschene Wege mit Aussichten auf den blauen See und den dahinter liegenden Monte Cardada vor der Abreise noch ein paar Pflanzen für den eigenen Balkon in den Kofferraum laden – ein Stück Tessin zum Mitnehmen sozusagen.