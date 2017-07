«Items: Is Fashion modern?» : Erstmals nach 70 Jahren: MoMA in New York stellt Mode aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Thierry Mugler 1 von 1

Erstmals seit mehr als 70 Jahren zeigt das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) ab Oktober wieder eine Mode-Ausstellung. «Items: Is Fashion modern?» werde ab 1. Oktober und bis 28. Januar 2018 rund 350 Kleidungsstücke zeigen, teilte das Museum in Manhattan mit.

Mode sei eine «kraftvolle und kreative Form der persönlichen Ausdrucksweise», sagte Kuratorin Paola Antonelli - aber eben auch Design. Unter anderem Sneakers, Bikinis, Perlenketten, Krawatten und Yoga-Trainingshosen werden in der Ausstellung zu sehen sein, viele Stücke sind von berühmten Designern.

Mode-Ausstellungen haben sich in den vergangenen Jahren als sehr beliebt erwiesen. Das New Yorker Metropolitan Museum beispielsweise hat damit zuletzt Rekordbesucherzahlen verzeichnen können.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 04:12 Uhr