Pünktliche Abfahrt : Fernzug-Premiere für Flixbus: «Flixtrain» ist gestartet

Innerhalb von fünf Jahren hat die FlixMobility GmBH ein großes Netz an Fernbusverbindungen innerhalb Deutschlands und Europas aufgebaut. Nun bietet das Unternehmen auch günstige Zugreisen zwischen verschiedenen deutschen Städten mit dem «FlixTrain» an.

von dpa

23. März 2018, 11:31 Uhr

Der «FlixTrain» ist am Freitag (23. März) pünktlich zu seiner ersten Reise von Hamburg nach Köln gestartet. Reisende zwischen den beiden Städten können nun dauerhaft mit Fernzügen des Fernbus-Anbieters Flixbus reisen.

Die Züge sollen täglich außer mittwochs zwischen der Hansestadt und der Rheinmetropole pendeln. Bei der Jungfernfahrt waren rund 500 Gäste an Bord. Insgesamt erhofft sich das Unternehmen rund 500 000 Reisende pro Jahr auf ihren Bahnstrecken.

Neben Hamburg-Köln bedient das Unternehmen beispielsweise auch die Strecke Stuttgart-Berlin. Auf seiner Strecke nach Köln hält der Zug unter anderem in Osnabrück, Münster und Essen. Gegen 13.00 Uhr wird der «Flixtrain» am Zielbahnhof in Köln erwartet.

Fahrplan «Flixtrain»:

- 08:00 - 08:36 Hamburg Altona

- 08:49 - 08:49 Hamburg Hbf

- 08:59 - 09:01 Hamburg-Harburg

- 10:42 - 10:44 Osnabrück Hbf

- 11:07 - 11:09 Münster (Westf) Hbf

- 11:48 - 11:51 Gelsenkirchen Hbf

- 12:01 - 12:04 Essen Hbf

- 12:16 - 12:18 Duisburg Hbf

- 12:31 - 12:33 Düsseldorf Hbf

- 12:57 - 13:01 Köln Hbf