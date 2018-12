Landgericht München : Flixbus durfte keine Paypal-Gebühren erheben

Welche Bezahloptionen müssen kostenfrei sein? Diese Frage stellt sich nicht nur beim Online-Shopping, sondern manchmal auch beim Reisen. Flixbus etwa verlangte für das Bezahlen mit Paypal eine Gebühr. War das rechtens?

von dpa

13. Dezember 2018, 15:48 Uhr

Das Fernbusunternehmen Flixbus darf bei Onlinebuchungen aus Sicht des Münchner Landgerichts keine Extragebühr für das Bezahlen mit Paypal verlangen. Ansonsten droht ihm ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro, wie aus dem Urteil des Gerichts hervorgeht.

Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale in Frankfurt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Az.: 17 HK O 7439/18). Paypal ist ein börsennotierter Online-Bezahldienst, bei dem die Kunden ihre Bankkonten hinterlegen und über den Transaktionen abgewickelt werden können.

Flixbus bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Buchungen mit diesem Dienst zu bezahlen und hatte dafür eine Gebühr erhoben, deren Höhe vom Fahrpreis abhing. Flixbus betonte auf Anfrage, dass inzwischen sämtliche angebotene Bezahloptionen kostenfrei sind.

Hintergrund des Falls ist ein Gesetz, mit dem die Bundesregierungseit Mitte Januar eine EU-Richtlinie umgesetzt hat. Das Gesetzverbietet Gebühren auf Online-Überweisungen im sogenanntenSepa-Zahlungsraum, mit dem bargeldlose Zahlungen vereinheitlichtwerden sollen. Händler schließen für solche Optionen in der RegelVerträge mit Dienstleistern ab, die die Transaktionen danndurchführen und die auch die Kreditwürdigkeit der Kunden prüfen. DasGesetz schob der Praxis einen Riegel vor, die dafür anfallendenKosten einfach auf die Kunden abzuwälzen.

Seither sind vor allem Gebühren für die Zahloptionen mit Kreditkartenwie Visa oder Mastercard verboten, also «für die Nutzung einerSepa-Basislastschrift, einer Sepa-Firmenlastschrift, einerSepa-Überweisung oder einer Zahlungskarte», wie es im Gesetz heißt.Bislang wurde das so ausgelegt, dass Paypal nicht unter das Verbotfällt.

Flixbus hatte deshalb argumentiert, dass es sich bei der Zahlungsartmit Paypal nicht um eine Sepa-Überweisung oder eine Sepa-Lastschriftim Sinne des gesetzlichen Verbots handele. «Es erfolge Zahlung vonPaypal-Konto zu Paypal-Konto», gibt das Gericht das Argument wieder.Firmensprecherin Sabrina Winter wies zudem auf eineBeschlussempfehlung des Gesetzgebers hin. Darin nennt er Paypalexplizit als Ausnahme, auf die man das Verbot nicht ausweiten wolle.

Doch der Vorsitzende Richter am Münchner Landgericht sah das anders.Letztlich werde bei Paypal bei einer «Vielzahl der Transaktionenentweder eine Sepa-Überweisung oder eine Sepa-Lastschrift» verwendet,oder eben eine Kreditkarte. Das Gesetz gelte damit auch fürPaypal. Flixbus darf daher die Kosten, die dem Unternehmen durch dieBezahloption entstehen, nicht an die Kunden weiterreichen.

Mit der gleichen Begründung verbietet das Gericht demFernbusunternehmen auch Gebühren auf die Bezahloption«Sofortüberweisung», für das Flixbus ebenfalls mit einemDienstleister zusammenarbeitet. Flixbus selbst betonte auf Anfrage,inzwischen auf keine seiner Online-Bezahloptionen Gebühren zuerheben. Deren Höhe sei stets vom Ticketpreis abhängig gewesen.

Flixbus will nun prüfen, ob das Unternehmen in Berufung geht. Darüberhinaus wollte ein Sprecher das Urteil nicht kommentieren. Zumindestvorläufig kann sich der Käufer aber weiter auf die kostenfreieBezahl-Option Payal einstellen.

In Deutschland bieten neben Flixbus und vielen anderen auch dieLufthansa und die Deutsche Bahn ihren Kunden an, per Paypal zubezahlen. Gebühren fallen dort ebenfalls keine mehr an. Die Bahn hatdiese nach eigener Aussage im August abgeschafft.