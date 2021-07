Strengere Corona-Regeln : Frankreich: Cafébesuch nur noch mit Test- oder Impfnachweis

Wie in vielen europäischen Ländern steigen auch in Frankreich die Corona-Inzidenzwerte wieder an. Die Regierung will nun mit verschärften Einlass-Kontrollen gegensteuern. Urlauber sollten ich darauf einstellen.

Paris | Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant, strengere Corona-Regeln einzuführen. Künftig soll ein Test-, Impf- oder Genesungsnachweis deutlich häufiger notwendig werde. Für Touristinnen und Touristen ohne vollständige Impfung könnten die strengeren Regeln ins Geld gehen. Schon ab 21. Juli ist der Eintritt zu Kulturstätten nicht mehr ohne Nachweis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.