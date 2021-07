Winterprogramm : FTI nimmt wieder viele Fernreisen ins Angebot

Viele Menschen packt nach einer entbehrungsreichen Zeit wieder die Reiselust. FTI baut dafür das Angebot aus und setzt im Winter auf Ägypten, Karibik und die Kanaren.

München | Mit einem Angebot in der Breite der Vor-Corona-Zeit startet der Reiseveranstalter FTI in die Wintersaison 2021/22. Das Unternehmen hat jetzt ein neues Winterprogramm vorgestellt und setzt in der kälteren Jahreszeit vor allem auf wärmere Ziele wie Ägypten, die Karibik und die Kanarischen Inseln. Auch in die Ferne soll es wieder vermehrt gehen. FTI-G...

