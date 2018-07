Reisepläne prüfen : Grillen und Feuer in Schweden wegen Waldbrandgefahr verboten

In Schweden wüten zurzeit mehrere Waldbrände. Reisende sollten daher überprüfen, ob ihre geplante Route befahrbar ist. Außerdem besteht ein striktes Lagerfeuer- und Grillverbot.

von dpa

20. Juli 2018, 16:48 Uhr

In Schweden dürfen Urlauber derzeit wegen zahlreicher Waldbrände keine Lagerfeuer entfachen und nicht in der Natur grillen. Darauf macht das Auswärtige Amt aufmerksam.

Im ganzen Land herrsche erhöhte Waldbrandgefahr, heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Schweden. Von den aktuellen Bränden sind vor allem die Provinzen Dalarna, Jämtland und Gävleborg in Nord- und Mittelschweden betroffen. Touristen sollten ihre Reisepläne prüfen. Straßen können wegen Löscharbeiten gesperrt sein.

Rund 40 Feuer wüten laut der schwedischen Notrufzentrale derzeit über das ganze Land verteilt in den Wäldern. Das Feuer greift rasch um sich, denn in Schweden ist es sehr trocken. Seit Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet. Entwarnung ist nicht in Sicht.