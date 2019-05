Reif für die Insel? : Hotels auf Mallorca locken mit Rabatten

Eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa wird billiger: Mallorcas Hoteliers senken in diesem Sommer die Preise. Woran liegt das?

von dpa

17. Mai 2019, 11:20 Uhr

Mallorca-Urlauber können in dieser Saison auf Preisnachlässe in den Hotels hoffen. Hoteliers räumten Rabatte für diesen Sommer ein, um die Häuser zu füllen, berichtet die «Mallorca Zeitung» von einer Podiumsdiskussion in Palma. Von einer Rückkehr zur Normalität nach außergewöhnlichen Jahren sei die Rede gewesen.

Nach Angaben der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM sind die Buchungszahlen auf Mallorca rückläufig. Bei den Reservierungen aus Deutschland gebe es ein Minus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ursprünglich waren sogar minus 15 Prozent prognostiziert worden. Die Buchungen aus Großbritannien - ebenfalls ein wichtiger Quellmarkt für Mallorca - gingen um 6 Prozent zurück.

Mallorca hat lange Zeit von der touristischen Flaute in anderen Reisezielen profitiert. Vor allem die Türkei ist nun aber zurück. In diesem Jahr dürften viele Deutsche das Land wieder besuchen, die es zuletzt eher gemieden haben. Die Türkei bietet Veranstaltern zufolge eine hohe Hotelqualität zu verhältnismäßig günstigen Preisen.