Urlaub in Australien : Im Outback nach Fossilien buddeln

Etwas Geduld und das passende Werkzeug: Viel mehr benötigt man nicht, um im Outback nach Fossilien zu graben. Gerade für Familien sind die Ausgrabungen einen Ausflug wert.

05. August 2019, 12:20 Uhr

Australien-Reisende können im Bundesstaat Queensland jetzt selbst nach Fossilien graben. Auf dem sogenannten «Australia Dinosaur Trail» rund um Richmond, Hughenden und Winton sind ausgewählte Stellen nun frei zugänglich, teilt Tourism and Events Queensland (TEQ) mit. Allerdings braucht man eine Genehmigung, die im jeweiligen Besucherzentrum erhältlich ist.

Wer nicht im Alleingang, sondern unter Leitung eines Experten gräbt, wird gleich mit dem passenden Werkzeug versorgt. So bietet das «Kronosaurus Korner» in Richmond von April bis Oktober eine Ausgrabungstour an. In Hughenden wenden sich Fossilienfreunde an das «Flinders Discovery Centre». Auch das «Australian Age of Dinosaurs» in der Nähe von Winton bietet im Mai und Juni Ausgrabungen an.