Billigflieger : Isländische Wow Air mit vier neuen US-Zielen

Der isländische Billigflieger Wow Air nimmt zum Frühjahr 2018 vier neue Reiseziele in den USA in den Flugplan auf. Über Islands Hauptstadt Reykjavík erreichen deutsche Reisende dann auch Cincinnati und Cleveland in Ohio, Detroit in Michigan sowie St. Louis in Missouri.

Die Verbindungen werden bis zu viermal pro Woche bedient, wie Wow Air mitteilte. Zubringerflüge nach Island bietet die Airline ab Frankfurt am Main und Berlin. Wow Air fliegt in den USA bereits New York, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Boston, Chicago und Pittsburgh an. Zudem gibt es Verbindungen in die kanadischen Metropolen Montreal und Toronto.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 05:17 Uhr