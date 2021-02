Einsam im Nordatlantik : Island hofft auf Rückkehr der Touristen

Die abgeschiedene Lage hoch oben im Nordatlantik kommt Island in der Pandemie zugute. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Insel die mit Abstand geringste Neuinfektionszahl in Europa hat. In der Tourismusbranche keimt leise Hoffnung auf.

Reykjavik | Island ist Europas Antwort auf Neuseeland, und das gilt seit kurzem nicht nur wegen seiner grünen Landschaften und Naturwunder. Wie die Neuseeländer auf der anderen Erdseite haben auch die Isländer die Coronavirus-Pandemie so gut in den Griff bekommen w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.