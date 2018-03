Von der Reisemesse in Berlin : ITB-Neuigkeiten: Über den Wolken und auf dem Meer

Auf der Reisemesse ITB erfahren Reiselustige ganz spezielle Neuigkeiten. Zum Beispiel, dass sie bald in der Lufthansa Economy Class Sushi essen können. Oder, dass ein neuer Katamaran die Strecke Hamburg - Helgoland bedienen wird.

von dpa

08. März 2018, 15:55 Uhr

Neuer Helgoland-Katamaran auf dem Weg nach Hamburg

Der auf den Philippinen gebaute neue Helgoland-Katamaran ist auf dem Weg von Asien nach Hamburg. Das Schiff habe die Werft in Cebu verlassen und sich auf eine 19 065 Kilometer lange Reise durch den Indischen Ozean, das Rote Meer und das Mittelmeer begeben, teilte die Förde Reederei Seetouristik mit. Die Ankunft in Hamburg ist für die erste Aprilhälfte geplant. Noch im April sollen die regulären Fahrten zwischen Hamburg und der Insel Helgoland mit Stopps in Wedel und Cuxhaven beginnen. Der Katamaran ersetzt den «Halunder Jet». Er hat Platz für 680 Reisende, rund 200 Quadratmeter große Freidecks und soll mit bis zu 35 Knoten (65 Kilometer pro Stunde) unterwegs sein.

Neue Wahlmenüs gegen Aufpreis in der Lufthansa Economy

Lufthansa-Passagiere in der Economy und Premium Economy Class können künftig auf Langstreckenflügen mehrgängige Menüs gegen Aufpreis vorbestellen. Das Angebot steht voraussichtlich vom Mai 2018 an auf allen Fernflügen von Frankfurt/Main und München aus zur Verfügung, wie Lufthansa mitteilte. Die Menüs - zum Beispiel mit Steak, Sushi oder Thai-Curry - sind eine Ergänzung zum regulären Speisenangebot. Sie kosten 19 bis 33 Euro, ersetzen die erste Mahlzeit während des Fluges und können bis zu 24 Stunden vor Abflug reserviert werden.

Viele neue Flugziele bei Qatar Airways

Qatar Airways steuert künftig einige weitere Ziele in Asien an, die für Passagiere aus Deutschland mit Umsteigen in Doha am Persischen Golf erreichbar sind. Dazu zählen Cebu und Davao auf den Philippinen, Langkawi in Malaysia und Da Nang in Vietnam. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, wächst das Streckennetz um insgesamt 16 Destinationen. Viele davon liegen in Europa und werden von Doha aus angeflogen, darunter erstmals auch Luxemburg. In Deutschland bietet Qatar Airways insgesamt 35 Abflüge pro Woche nach Doha von Berlin, Frankfurt/Main und München aus an.

Mehr deutsche Urlauber in Indonesien

Indonesien hat im Jahr 2017 deutlich mehr Urlauber aus Deutschland begrüßt als im Vorjahr. Mehr als 260 500 Reisende mit deutschem Pass bedeuteten einen Zuwachs von rund 12,5 Prozent, teilte Indonesiens Fremdenverkehrsamt mit. Bei den Besuchern aus aller Welt habe das asiatische Land sogar um 22 Prozent auf mehr als 14 Millionen zugelegt. Beliebte Reiseziele in Indonesien sind unter anderem die Inseln Bali, Lombok und Java.