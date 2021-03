„Hanami im Gehen“ : Japans berühmte Kirschblüte in Corona-Zeiten

Normalerweise ist die Kirschblüte in Japan alljährlich Anlass für ein großes Volksfest. Doch in Zeiten von Corona wird das berühmte „Hanami“ etwas anders ausfallen. Denn mehr als Spazierengehen ist in den Parks nicht gestattet.

Tokio | Sobald die ersten Blüten sprießen, gibt es kein Halten mehr: Sakura, die Kirschblüte, versetzt Japaner alljährlich mit ihrer betörenden Pracht in einen Rauschzustand. Doch in diesem Jahr ist wegen der andauernden Corona-Pandemie - wie schon 2020 - alles anders. Zwar wurde der Corona-Notstand am Montag (22. März) auch im Großraum Tokio aufgehoben. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.