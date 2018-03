Schneehöhen : Kaltes Winterwetter sorgt für gute Pistenbedingungen

Kurz vor Frühlingsbeginn hat der Winter noch einmal zugeschlagen. Davon profitieren vor allem die Ski-Urlauber. Auf deutschen Pisten liegt ausreichend Schnee - auch in den Mittelgebirgen ab einer bestimmten Höhe.

von dpa

02. März 2018, 11:18 Uhr

Viel Schnee und Frost sorgen zum meteorologischen Frühlingsanfang für ausgezeichnete Wintersportbedingungen in den Alpen. In den deutschen Skigebieten liege in allen Höhenlagen ausreichend Schnee, so der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).

Auch in den Mittelgebirgen ist es weiterhin winterlich. Gute Schneeverhältnisse bieten sich ab 700 Metern. Sehr gute Bedingungen erwarten Skifahrer und Snowboarden in Österreich, der Schweiz und Frankreich sowie in Südtirol.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen 42 230 27 Zugspitze - 380 - Sudelfeld 40/205/48 Reit im Winkl 80 220 84 Fellhorn-Kanzelwand 40 180 58 Nebelhornbahn Oberstdorf 30 180 58 Altenau / Harz 15 20 20 Feldberg / Schwarzwald 24 67 54 Skiliftkarussell Winterberg 80 80 - Fichtelberg / Erzgebirge 50 50 30

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 180 210 15 Ramsau / Dachstein - Ski amade - 540 150 Kitzsteinhorn Kaprun 40 305 46 Saalbach Hinterglemm Leogang 80 210 22,9 Kirchdorf / Kitzbüheler Alpen 40 70 130 Planai - Schladming - Ski amade 100 170 65,8 Ischgl 100 170 65,8 Mayrhofen - Zillertal 5 135 - Tux - Finkenberg 70 325 14 Sölden 167 318 11,5 Kaunertaler Gletscher 495 595 5 Stuben am Arlberg 205 360 - Silvretta Montafon 30 205 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 13 203 15 Zermatt 150 350 6 Flims Laax 62 480 61 Davos Klosters 120 238 76 4 Vallées 20 340 5

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 60 180 10 Ortler Skiarena 50 260 - Kronplatz 35 58 45,5

Schneehöhen in Frankreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Méribel 85 315 111,2 Les 2 Alpes 80 200 5,7 Val Thorens 237 285 0