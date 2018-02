Wassertemperaturen : Karibik oder Kanaren: Wo das Meer zum Baden einlädt

Während in Deutschland das Wasser aktuell kalt von oben herabregnet, locken Fernreiseziele mit sonnigen Stränden und warmes Wasser wie in der Badewanne. Hier ein Überblick über die Wassertemperaturen in der Welt.

von dpa

01. Februar 2018, 16:28 Uhr

Für einen Badeurlaub eignen sich derzeit vor allem Fernreiseziele. In der Dominikanischen Republik planschen Urlauber aktuell zum Beispiel in 26 Grad warmem Wasser, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Wer nicht so weit wegfahren will, kann im Roten Meer bei 24 Grad schwimmen. Und vor den Kanaren ist der Atlantik immerhin bis zu 20 Grad warm.

Spitzenreiter bei den Wassertemperaturen ist derzeit Mauritius - dort ist der Indische Ozean 34 Grad warm. Dahinter folgen die Seychellen (30), Thailand und Tahiti (beide 29).

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-13 Algarve-Küste 16 Azoren 17-18 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 10-13 Östliches Mittelmeer 15-18 Westliches Mittelmeer 10-16 Adria 11-15 Schwarzes Meer 5-11 Madeira 18 Ägäis 12-16 Zypern 18 Antalya 18 Korfu 15 Tunis 15 Mallorca 14 Valencia 15 Biarritz 13 Rimini 12 Las Palmas 19

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 24 Südafrika 20 Mauritius 34 Seychellen 30 Malediven 28 Sri Lanka 28 Thailand 29 Philippinen 27 Tahiti 29 Honolulu 23 Kalifornien 9 Golf von Mexiko 27 Puerto Plata 26 Sydney 25